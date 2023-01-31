Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor
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Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in montu sosyal medyaya damga vurdu. Futbolseverler, mont tercihine dikkat çektikleri Güneş için, "Moda ikonu" yorumları yaptı.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
MONTU GÜNDEM OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in mont tercihi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, deneyimli hocanın montuna övgüler dizerken Güneş kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.
Şenol Güneş için yapılan yorumlardan bazıları:
BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE
Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısına da mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.