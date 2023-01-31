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Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Spor Haberleri

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in montu sosyal medyaya damga vurdu. Futbolseverler, mont tercihine dikkat çektikleri Güneş için, "Moda ikonu" yorumları yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

MONTU GÜNDEM OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in mont tercihi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, deneyimli hocanın montuna övgüler dizerken Güneş kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş için yapılan yorumlardan bazıları:

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısına da mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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