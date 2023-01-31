Şenol Güneş'in montu Beşiktaş maçının önüne geçti! Herkes aynı yorumu yapıyor

Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in montu sosyal medyaya damga vurdu. Futbolseverler, mont tercihine dikkat çektikleri Güneş için, "Moda ikonu" yorumları yaptı.