Şenol Güneş: Milli takımın çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntüsü var

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Doğanın Kalbi Bolu'da Spor Turizmi' paneli düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Faruk Yiğit, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan teknik direktör Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ile Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını değerlendiren tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, "Hem daha genç hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum. 32 takımın oynandığı bir 2002 Dünya Kupası. Şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Gruptan çıkmamız, son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale kadar çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir. Çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntü var şu anda kağıt üzerinde. Ama önemli olan sahada oynanan futbol. Daha da önemlisi ülkenin temsilidir. Katılmakla bu temsil adaylığını kazanmış olduk" diye konuştu.

'ÜLKE FUTBOLUNDA ADALETİ SARSAN BİR KAOSA GETİRDİLER BİZİ'

Türkiye liglerindeki hakemleri eleştiren Güneş, şunları söyledi:

"Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin. Ama hakemlerimizin 2-3 yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Ben hakemleri yönetenlere söylüyorum. Onları geçen sene savunurken şimdi çıkıp hiçbir şey söyleyemeyen yöneticilere söylüyorum. Önceki hakemleri gönderirken ne düşündünüz? Şimdiki hakemleri getirirken ne düşündünüz? Ülkenin hakemlerinin geldiği hal ve ondan daha önemlisi takımların ve seyircilerin adalet duygusunun sarsıldığı bir duruma geldik. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor. Kimse adaletli olduğunu düşünmüyor. Herkes kendi açısından haklı olduğunu gösteriyorsa, o işi yönetenlere sormak lazım."

ERTUĞRUL SAĞLAM: A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI'NDA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAK SEVİYEDE

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda çok büyük işler yapacak seviyede olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla beklentimiz de yüksek. En azından bir çeyrek final olabilme şansını görüyorum. Daha ilerisinde de bir beklentim var açıkçası. Çünkü hakikaten çok yetenekli, güçlü bir jenerasyon var. Bu jenerasyon birbiriyle oynayarak artık iyi bir takım olma seviyesine de ulaştı. Zaten ilk grubu hiç düşünmüyorum ama sonrasında inşallah çeyrek final, yarı finalle bu işi bence bu şekilde götürmelerini bekliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Dualarımız, yüreğimiz onlarla beraber. Arda ve Kenan tabii ki çok özellikli oyuncularımız. Birisi Juventus'ta diğeri de Real Madrid'de artık sürekli oynamaya başladılar ve iyi de oynuyorlar. Bu çok önemli bir başarı. Tabii bu bir takım oyunu. Sonuçta bireysel bir oyun değil. Bireysel yeteneklerin etkili olduğu bir oyun ama Arda ile Kenan iyi oynayacaklar. Yanındaki arkadaşları Orkun'du ondan sonra Hakan'dı, Barış'tı. Onlar da onlara yardım edecekler. Takım savunmasına destek verecekler. Takım gol yemeyecek. Arkadaki arkadaşlarımız ofansif anlamda onlara destek verecek. Onlar gol atacaklar ya da attıracaklar. Dolayısıyla bu işi hep birlikte başaracaklar. O yüzden biz bireyleri ön plana çıkarmaktansa takımı biraz daha böyle konuşup bu işin hep birlikte yapılacağı ile alakalı hepsine farklı sorumluluklar yüklememiz gerekiyor. O yüzden ben takımımızdan çok umutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı