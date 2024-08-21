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Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım

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Beşiktaş, Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya geldiği Lugano ile bu kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacak. İsviçre temsilcisi bu karşılaşma öncesinde geçen sezon siyah-beyazlıları 2-0'dan geri gelerek 3-2 yendiği karşılaşmanın gollerini 1O ay önce şundan oldu: Beşiktaş'a 10 dakikada 3 gol" notuyla paylaştı. Paylaşılan videonun dönemin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yenen gollerin ardından yaşadığı üzüntüyle son bulması dikkat çekti.

Beşiktaş, Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele ettiği İsviçre temsilcisi Lugano ile bu kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak ilk karşılaşma öncesinde ev sahibi takımından siyah-beyazlıları kızdıracak bir paylaşım geldi.

"10 AY ÖNCE ŞUNDAN OLDU"

Lugano, geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup maçında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0'dan gelip 10 dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etmişti. İsviçre temsilcisi, play-off turunun ilk maçı öncesinde bu geri dönüşünün videosunu "1O ay önce şundan oldu: Beşiktaş'a 10 dakikada 3 gol" notuyla paylaştı.

ŞENOL GÜNEŞ DETAYI

Öte yandan videonun sonundaki Şenol Güneş detayı da dikkat çekti. Lugano'nun attığı 3 golün yer aldığı video, dönemin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in gollerin ardından yaşadığı üzüntülü anlarla son buldu.

İşte o paylaşım;

Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İstanbul'daki rövanş karşılaşması ise 29 Perşembe günü saat 21.00'de TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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