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Şenol Güneş: Deplasmanda Kazanamamak Moral Bozuyor

Şenol Güneş: Deplasmanda Kazanamamak Moral Bozuyor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından takımının performansını değerlendirdi ve kazanma arzusuyla sahaya çıktıklarını ancak mağlup olduklarını belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladık. Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik, gol bulabilirdik, yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk. Konyaspor'da kritik bir dönemeçte sonunda bulduğu golle de üç puanı aldı. Onları kutluyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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