Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şenol Güneş, Arda Güler'in dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknik Direktör Şenol Güneş, Arda Güler'in dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldız olduğunu söyledi. Güneş, Türkiye'nin yetenek ürettiğini ancak bu sporcuları yetiştirmede sıkıntı yaşadığını belirterek futbolun endüstriyelleşmesini eleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, milli futbolcu Arda Güler'in dünyanın en iyi 5 futbolcusu arasında gösterilebilecek bir yıldız olduğunu söyledi. Güneş, ayrıca Türkiye'den çok önemli yetenekler çıkabildiğini fakat bu futbolcuları yetiştirme konusunda yetersiz kalındığını da sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'daki bir oturuma katılarak açıklamalarda bulundu. Futbolun endüstriyelleşmesiyle özünden uzaklaştığını söyleyen Güneş, "Spor branşları endüstriyel bir hal aldı. Özünden de kayarak gitmeye başladı. Hepimiz bu işten para kazanıyoruz ama mesleği kaybediyorsak her şeyi kaybediyoruz. Paranın araç olmaktan çıkıp amaca dönüştüğü spor dünyasında mesleğin özü kayboluyor. Bütün anlayışların yıkıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bilgi ve kural eksikliği, futboldaki rekabet kültürünü bir yok etme savaşına dönüştürüyor. Futbolda büyük paralar harcanıyor. Önemli olan ülkenin menfaatine olması. Benim dönemimde menajerim yoktu ama bugünkü şartlarda olması gerekiyor. Modern futbolda bireysel yetenek tek başına yetmiyor; başarıyı sahanın arkasındaki profesyonel ekip çalışması belirliyor. Futbol dev bir pazara dönüştüğünde sahadaki yetenekler kendi oyununun yönetimini aracılara kaptırıyor. Analitik planlamadan yoksun kontrolsüz kaynak harcamaları, futbolda kalıcı başarı yerine sürekli hayal kırıklığı üretiyor" diye konuştu.

"Proje yapmak istedim, federasyon başkanı olmam gerektiğini söylediler"

Türkiye'de voleybola yönelen kız çocuklarından örnek vererek futbolda da benzer bir proje yapmak istediğini belirten Güneş, "Kadın voleybolcularımızın başarılı olması, ülkemizi tanıtması ve hem ailelere hem de ülkeye önemli katkılar sağlaması çok değerli. Bu branşın doğru yönetilmesi, çocuklara örnek olması ve onların da sporcu olma isteğini artırması gerekiyor. Ancak sporcu yetiştirirken iyi bir eğitim verilmesi de şart. Futbolda da benzer bir projeyi hayata geçirmek istedim. Bu konu üzerinde çalışmak istiyordum. Ancak bana federasyon başkanı olmam gerektiğini söylediler. Benim başkan olmam gerekmiyor ki. Benim bilgim ve birikimim nerede değerlendirilecekse orada olmalı" cümlelerine yer verdi.

" Arda Güler, dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldız"

Türkiye'de yetenekli sporcular çıktığını ancak yetiştirmekte sorun yaşandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, eleştirilerin de bazen yüksek dozajda olduğuna değindi. Şenol Güneş, " Türkiye'den Arda Güler gibi çok önemli bir yetenek çıkmış. Dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldızdan söz ediyoruz. Demek ki Türkiye üretebiliyor. Türkiye'nin kaynağı var. Altın değerinde sporcuları var. Ancak bunları ortaya çıkarmakta ve yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ben bunları kendi hayatımdan örnek vererek söylüyorum. Çocukluğumda, 1970'li yıllarda televizyon bile yokken 1970 Meksika Dünya Kupası'nda İtalya'nın maçlarını izleyebilmek benim için çok önemliydi. Daha sonra futbolculuk hayatımda Brezilya ile üç kez karşılaştım. Türkiye o dönem Brezilya'dan hazırlık maçı bile alamıyordu. Sonrasında insanlar, 'Sen nasıl yenildin, neden şampiyon olmadın?' diye sorabiliyor. Elbette bütün eleştirilere açık olmak ve onları dikkate almak gerekiyor. Ancak burada saygı kavramını da doğru değerlendirmeliyiz. Çünkü bazen insanlar olayın içinde bile olmadan hakaret edebiliyor. Türkiye'deki sorunlardan biri de bu. Herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana 'Ben bu köylüyüm' demiş

İkinci aracı çalarken karşılaştılar! Çobana söylediği kan dondurucu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi30

Tarihi oylama sonuçlandı! Meclisten kritik karar
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti

Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Selin vurduğu ABD'de sokakta köpek balıkları yüzmeye başladı

Selin ortasında bu da oldu! Halk diken üstünde
Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

3 kuşak firari aynı evde yakalandı! Hastaneye bile gitmemişler
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar 29

Sevk yazısında dikkat çeken detay! Sadece 1 gün önce…