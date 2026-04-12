Şenol Güneş, Trabzon Günleri'nde Başkentlilerle bir araya geldi

TRABZONSPOR'un efsane ismi Şenol Güneş, Ankara'da düzenlenen ' Trabzon Günleri' etkinliğinin son gününde '61 Sohbet' programına konuk oldu.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, Ankara, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ' Trabzon Günleri' etkinliğinin son gününde, vatandaşlarla bir araya gelerek futbol kariyerine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Güneş burada yaptığı konuşmada etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Ankara Türkiye'nin başkenti, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupaları nedeniyle Trabzonspor her sene buradaydı ve bu kupaları aldı. O günlerden beri bu sıcak ilgiyi fazlasıyla görüyoruz" diye konuştu.

'TRABZON ZENGİN BİR HAZİNEDİR'

Etkinliğe gelen konuklara başarılı kariyerinden örnekler veren Güneş, "15 yaşına kadar hiçbir eğitim görmeden, imkan görmeden genç yaşlarda milli takımlarda oynadık. Milli takıma giderken de özveriyle gittik. Bana ihtiyaçları olduğu için aldılar. Bana torpil olsun diye almadılar. Hata yaptığımızda eleştirdiler, iyi oynadığında övgü dizdiler. Bu işin doğasında da Trabzon şehri de bunu yapıyor, gayet normal. Eleştiriler olacaktır, daha iyisini istemek için. Ama köstek olmanın, yıkıcı olmanın kimseye yararı yok. Bugün için bir örnek vereyim. Başarısız olduğunuz zaman mazeret, başarılı olduğunuz zaman şımarmak veya o doza çıkmak sizi başarısızlığa iter. Yani başarısız olduğunuz zaman bunu mazeretle savunmaya kalkarsanız, başarılı olduğunuz zaman gururla bunun havasına girerseniz takımı da şehri de zarara sokarsınız" dedi.

'UĞURCAN BİZE HİZMET ETTİ, KÜFÜR ASLA OLMAMALI'

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan lig maçında Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'a tribünlerden edilen küfürlü tezahürat iddialarına da değinen Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızı dışlamamak lazım. Küfür asla olmamalı. Sadece başkalarının bize yapması değil, bizim de başkalarına yapmamamız gerekiyor. Trabzonspor olarak biz iyi kaleciler çıkardık. Uğurcan da bize hizmet etti. Uğurcan Trabzonspor'da severek oynadı. Artık gitme aşamasına geldi. O aşamadan sonra kalması doğru değildi. Bugün görevde değilim. Kimseyi savunmuyorum ve eleştirmiyorum. Daha sağduyulu, daha akılcı bakmamız gerekiyor. Giderken de Trabzonspor'a ekonomik katkı yaptı. Ama bizi temsil ediyor. Şimdi düşünün ki yarın belki Manchester United'a veya Barcelona'ya gidecek. Onunla gurur duyacağız. Bunlar Trabzon'a zaten sığmaz. O zaman yani dışarıya gitmesinler mi? Gidiyorsa bir suç mudur? Size ne zararı var, aksine faydası var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı