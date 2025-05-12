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Sena Yılmaz, Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Sena Yılmaz, Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, 51 kiloda finale çıkarak rakibi Taylor Jo Gavin'i 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. Türkiye, 2019'dan sonra yıldızlarda dünya şampiyonluğu kazanan ilk sporcuya sahip oldu.

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Sena Yılmaz altın madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın üçüncü gününde kızlar 51 kiloda tatamiye çıkan Sena Yılmaz, tüm rakiplerini geçtikten sonra finalde Taylor Jo Gavin'i 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. Sena Yılmaz, 2019'dan sonra yıldızlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Taekwondonun geleceği yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Ay-yıldızlı bayrağımızı sürekli göndere çektirdik. Bu geleneğimizi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sürdürüyoruz. 2019'dan bu yana ilk defa yıldızlarda dünya şampiyonluğu kazandık. Ayrıca birer gümüş ile bronz madalyamız da var ve müsabakalar sürüyor. Tüm ekibimizle gurur duyuyorum. Elde edilen başarı nedeniyle sporcumuzu, teknik ekibimizi, sporcumuzu yetiştiren antrenör ve kulübü ile ailesini yürekten kutluyorum" dedi.

Üç gün sonunda birer altın, gümüş ve bronz madalya ile toplam 3 madalyaya ulaşan Türkiye adına, dördüncü günde dört sporcu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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