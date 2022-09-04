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İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor

Spor Haberleri

Nefes kesen Hatayspor-Adana Demirspor maçının son dakikalarında konuk ekibin kalecisi Ertaç Özbir'in klas hareketi sosyal medyada gündem oldu. Hatayspor atağında kalesini terk eden Özbir, efsane futbolcu Zidane ile özdeşmiş olan "Zidane Ruleti" hareketini yaptı. O anları futbolseverler büyük bir ilgiyle izledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir'in son dakikada yaptığı hareket büyük beğeni topladı.

ERTAÇ'IN HAREKETİ ALKIŞ ALDI

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, Hatayspor karşılaşmasının 90+7. dakikasında adeta efsane futbolcu Zinedine Zidane'a dönüştü. Hatayspor atağında üzerine gelen topun kontrolünü sağlayamayan Ertaç, ceza sahası dışında "Zidane Ruleti" hareketini yaparak rakibini çalımladı. Deneyimli kalecinin o anlarını futbolseverler büyük ilgiyle izledi.

İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyorGörüntü: Beinsports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyorGörüntü: Beinsports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyorGörüntü: Beinsports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyorGörüntü: Beinsports

İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyorGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

Zinedine Zidane Adana Demirspor Ertaç Özbir Hatayspor Spor Haberler Son Dakika

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