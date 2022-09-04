İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor

Nefes kesen Hatayspor-Adana Demirspor maçının son dakikalarında konuk ekibin kalecisi Ertaç Özbir'in klas hareketi sosyal medyada gündem oldu. Hatayspor atağında kalesini terk eden Özbir, efsane futbolcu Zidane ile özdeşmiş olan "Zidane Ruleti" hareketini yaptı. O anları futbolseverler büyük bir ilgiyle izledi.