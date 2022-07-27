Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu - Haberler

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Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurdu

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'nin rakibine 10. dakikada attığı gol, İtalyan hakem Massimiliano Irrati tarafından iptal edildi. Bu karar Kadıköy'de tribünler tarafından ıslıklanırken, sosyal medyada da Irrati'ye tepki gösterildi.

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Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin, 10. dakikada Joshua King ile bulduğu gol hakem Massimiliano Irrati tarafından iptal edildi.

YAN HAKEM ORTA SAHAYA KOŞTU, IRRATI GOLÜ VERMEDİ

Dakika 10'u gösterdiğinde Enner Valencia, Dinamo Kiev forması giyen Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı ve topu ceza sahası içine çevirdi. Boş pozisyondaki Joshua King topu ağlara yollarken yan hakem orta sahaya doğru koştu. Ancak orta hakem Massimiliano Irrati faul gerekçesiyle golü vermedi.

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurduGörüntü: Exxen

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurduGörüntü: Exxen

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurduGörüntü: Exxen

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurduGörüntü: Exxen

Sen ne yapıyorsun İtalyan! Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına hakemin gol kararı damga vurduGörüntü: Exxen

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler İtalyan hakeme büyük tepki gösterirken, sosyal medya da adeta yıkıldı. Massimiliano Irrati hakkında binlerce paylaşım yapılırken İtalyan hakem kısa sürede gündeme oturdu.

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