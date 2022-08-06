Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor - Haberler

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Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Hollanda Eredevisie'nin ilk haftasına Ajax, deplasmanda Fortuna Sittard'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelede 66. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 87. dakikada frikikten enfes bir gol attı. Fortuna Sittard formasıyla ilk maçında fileleri sarsmayı başaran Burak Yılmaz kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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Fortuna Sittard ile Ajax, Hollanda Eredevisie'nin ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ajax 3-2 kazanırken, Burak Yılmaz'ın attığı gol büyük ilgi gördü.

BURAK YILMAZ'DAN İLK MAÇINDA ENFES GOL

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 3-2 kazanırken goller; 48'de Kenneth Taylor, 51'de Devyne Rensch ve 62'de Brian Brobbey'den geldi. Ev sahibi ekibin 6. dakikada Paul Gladon ile farkı 2'ye indirirken 87. dakikada Burak Yılmaz ilk resmi maçında frikikten enfes bir gol attı.

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

SOSYAL MEDYA YIKILDI

66. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, dakikalar 87'yi gösterdiğinde sahneye çıktı. 30 metreden enefs bir gole imza atan "Kral" mağlubiyetin önüne geçemedi. Burak'ın attığı bu gol sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, deneyimli futbolcu için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

Sen ne büyük golcüsün Burak! Herkes, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta attığı golü konuşuyor

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