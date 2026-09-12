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Selçuk Şahin: "Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu"

Selçuk Şahin: 'Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu'
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Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu" dedi.

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmadan dolayı üzgün olduğunu belirten Şahin, "Ağır bir mağlubiyet oldu. Bodrumspor'u da kutluyorum. Geldikleri hemen hemen her pozisyonu gole çevirdiler. 5 şuttan 4 gol yedik. Biz de inanılmaz goller kaçırdık. Bu bir bahane değil tabii ama bu kadar gol kaçırıp her gelenin gol olduğu bir senaryo ne kadar sık olur bilmiyorum. Sonuç olarak ağır bir yenilgi aldık. Bu bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı.

"Tekrar ayağa kalkacağız"

Büyük takım refleksi göstermeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, "Biz büyük takım olmak istiyorsak, böyle mağlubiyetler yaşamamamız gerekiyor. Tabii ki kaybedeceğiz ama bu skorlar böyle ağır olmamalı. Kaybedebiliriz; 2-1, 3-2, 1-0 bunlar futbolun doğasında var ama hedeflerimiz yukarılarsa böyle ağır mağlubiyetler olmamalı. Oyuncularımın mücadelesinden ve isteğinden memnunum, sadece çok basit hatalar yaptık ve inanılmaz goller kaçırdık" şeklinde konuştu.

Önlerindeki maça odaklanacaklarını belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Telafi edeceğimiz çok önemli bir Bursaspor maçı var önümüzde. Evet şu an düştük, yerdeyiz ama kalkacağız. Bunu oyuncularım yapacak. Tekrar ayağa kalkıp bir refleks göstereceğiz. Önümüzdeki maçı kazanmak için bu hafta her şeyi yapacağız. Üzgünüz, kötü bir gece oldu bizim için."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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