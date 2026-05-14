Selçuk İnan: 'Saha içi bizim namusumuz'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor ile saha dışında kardeşlik ilişkisi içinde olduklarını ancak saha içinde mücadeleden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Saha içi bizim hayatımız, alanımız, namusumuz. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son hafta oynanacak maçların hepsinin zorlu ve sıralamayı değiştirecek maçlar olduğunu belirten İnan, "Oynadığımız son maçların neredeyse hepsi çok zorlu maçlar ve sıralamayı değiştirecek maçlar oldu. Antalyaspor da bu maçlardan biri olacak ki son dönemlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu, Antalyaspor ile saha dışındaki olan kardeşliğimiz. Kulüpler dışarıda sadece Antalyaspor ile değil, bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi içinde olmalı ki ben hayatımda hep öyle baktım ama saha içi, orası bizim hayatımız, alanımız, namusumuz; ne derseniz deyin. Orada bundan önceki rakiplerimizle nasıl korakor mücadele ettiysek öyle bir mücadele olacak. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ondan sonra da bir tatile çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Biz çıkacağız mücadelemizi edeceğiz"

Saha dışındaki dostlukların saha içindeki mücadeleye engel olmayacağını vurgulayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Burada oyuncular, sahada oynayan oyuncular, biz teknik direktörler; bütün rakip teknik direktörlerle çok yakın ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız var. Hepimiz kardeş gibiyiz. Taraftarların birbirlerini sevmesi bir şeyi ifade etmiyor, bu zaten olması gereken bir şey ama saha içi, orası futbolcuların alanı, bizim alanımız. O yüzden bu söylemleri hayatım boyunca tasvip etmedim, dolayısıyla da yok sayıyorum böyle bir söylemi. Biz çıkacağız mücadelemizi edeceğiz. Çünkü ahlakımız bu, işimiz bu, namusumuz bu. Bu çok öyle kolay ağza alınacak şeyler değil. Biz çıkıp mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz" diye konuştu.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden lise öğrencileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, Teknik Direktör Selçuk İnan'a çiçek takdim ederek, Antalyaspor maçı öncesinde takıma başarı dileklerinde bulundu. - KOCAELİ

