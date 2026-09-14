Selçuk İnan: Puan veya puanlar alıp dönebilirdik

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Direkten dönen pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız bir iki pozisyon vardı. Atamadığımız pozisyonlar vardı. Onlarda biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan veya puanlar alıp dönebilirdik" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kısmen oyun istediğim gibi gitti. Defansif duruşumuz çok iyiydi. Çok net pozisyon vermedik ama yan ortalardan, kornerlerden, duran toplardan, karambollerden zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Nihayetinde oyunu genel olarak değerlendirdiğimizde oyuncularımın performansından, eforundan ve sahadaki defansif duruşundan oldukça memnunum. Onlarla da bunu paylaştım. Galatasaray deplasmanında böyle bir dönemde bu kadar efor sarf etmek ve maçı birkaç pozisyonla, böyle net olarak, kafamda değerlendirdiğim için bunu söyleyebiliyorum. Direkten dönen pozisyonumuz vardı. 1-0'dan sonra yakaladığımız bir iki pozisyon vardı. Atamadığımız pozisyonlar vardı. Onlarda biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan veya puanlar alıp dönebilirdik. Ama en nihayetinde oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TOPU ÇABUK KAYBETTİK'

Maç stratejisine değinen Selçuk İnan, "Barış Alper'in sağda oynayacağını bekliyorduk ama daha fazla Sane veya Yunus'u bekliyorduk. Hazırlığımız daha fazla bu yönde oldu. Dolayısıyla aslında 4-4-2 baskısını yapmaya çalıştık ama Susoho'yu sol iç orta sahadan, sağ bekin koridorunu kapatmasını istedik. Böyle olduğu zaman da soldan bir adam eksilmiş oluyoruz topu kaptırdığımız zamanlarda. Aslında daha çabuk değişimi yapsaydık, dediğim gibi topu aslında biraz daha önde tutabilseydik, varyasyonlar yapma şansımız olacaktı. Top bize geçtiğinde topu çabuk kaybettiğimiz için istediğimiz o konumlanmaları da yapamadık. Dolayısıyla bu da bizim top bizdeyken daha önce maçlarda göstermiş olduğumuz üçgenleri ya da oyuncular arası bağlantıları maalesef etkiledi. Ama dediğim gibi bu da beklediğim bir şeydi. Çünkü çok kolay değil. Daha dengimiz takımlara karşı, daha kendi gücümüzü gösterebileceğimiz takımlara karşı bu tür sekansları görmek daha fazla oluyor" sözlerini sarf etti.

'KALBİMDE GALATASARAY TARAFTARINI HEP SEVDİM'

Galatasaray taraftarıyla ilgili bir soruya yanıt veren Selçuk İnan, "Futbol Türkiye'de maalesef böyle. Futbol iklimi böyle. Bütün hayatım boyunca kendimi anlatmaya çalıştım. Hiç de anlatabildiğimi düşünmüyorum. Hiç yanlış yapmasanız da bir algı olabiliyor. Bazen bir şeyler istemediğiniz gibi gidiyor. Hep kendinizi savunmak için çaba sarf ediyorsunuz. 'Ya ben aslında öyle biri değilim, ben böyle bir şey yapmadım, ben işimi yapıyorum' diyorsunuz. Bazen karşılığı oluyor, bazen olmuyor. Bu da artık bizi yoruyor. Bildiğim tek bir şey var; kalbimde Galatasaray taraftarını hep sevdim. Hiçbir yerde de kötü söz söylemedim, söyletmedim. Ama taraftarların bana olan teveccühü bugün olur, yarın olmaz. Bu, onların bana nasıl baktığıyla ilgili. Ama bir gerçek var; bu sadece Galatasaray için değil, bir algı yürütülüyor bazen" dedi.

'HEP DÜZ DURDUM HEP DÜRÜSTTÜM'

Selçuk İnan açıklamalarının devamında, "Geçmişte çok önemli başarılar yakaladığınız takımlarınızdan, başka bir takıma gittiğinizde hain ilan ediliyorsunuz. Aslında çok düz bir duruşunuz olsa dahi maalesef istemediğiniz ithamlarla da karşılaşıyorsunuz. Bugün Galatasaray taraftarları sevgi gösterisinde bulunmadı. Belki bundan yıllar sonra Kocaelispor taraftarları da bana aynı şeyi gösterecek. Çünkü Trabzonspor taraftarları da bana bunu yaptı. Ama en nihayetinde geçmişe dönüp baktığımda, şükürler olsun ki hep düz durdum, hep düzgün durdum, hep dürüsttüm. İşimi severek yaptım, saygıyla yaptım ama asla ve asla profesyonelliğimden ödün vermedim. Bugün de o durumdayım. Dolayısıyla onların bana karşı olan tavrı her zaman başımın üstünde. Galatasaray'da, Kocaeli'nde, diğer takımlarda da emek verdim. Vicdanım rahat geçmişte emek verdiğim takımlarda. Bundan sonra da olayları yorumlamak noktasında ve bana göstermiş oldukları tutum başımla beraber" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı