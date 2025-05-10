Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Selçuk İnan, Gaziantep FK'den Ayrıldı

Selçuk İnan, Gaziantep FK'den Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, kulüple yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Veda mesajında, duygusal bir bağ kurduğu takımdan ayrılmanın zorluğuna vurgu yaptı ve herkese teşekkür etti.

Gaziantep Fk'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Selçuk İnan, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımlandı.

Mesajında, kariyerinin en zor yazılarından birini yazdığını ifade eden İnan, başkanın ve camianın devam etme isteğine rağmen kalmasının doğru olmayacağına karar verdiklerini belirtti.

"Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." diyen İnan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu şehirde, bu camiada geçirdiğim süre belki takvim açısından çok uzun değildi ama duygusal olarak çok derin izler taşıyor. Göreve geldiğim ilk gün, bu takıma sadece futbol değil, karakter, aidiyet ve mücadele duygusu katmak için yola çıktım. Her anı sorumlulukla, inançla ve elimden gelenin en iyisini yapma gayretiyle yaşadım. Sahada alınan sonuçlardan çok daha fazlasıydı bizim hikayemiz. Zaman zaman güldük, zaman zaman üzüldük ama hep birlikte omuz omuza durduk. Futbolun içinde ayrılıklar da var. Bugün bu ayrılığı bir son olarak değil, yeni bir başlangıcın adımı olarak görüyorum. Ama içimde bir burukluk olduğunu da saklayamam. Çünkü Gaziantep artık sadece bir görev yeri değil, bir parçam oldu."

İnan, Başkan Memik Yılmaz başta olmak üzere, tüm oyunculara, yöneticilere, kulüp personeline ve Gaziantep FK taraftarına teşekkür ederek, kendisine duydukları güven ve desteği hiçbir zaman unutmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta üst üste inanılmaz kurtarışlar! Tempo çok yüksek
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.