Selçuk İnan: Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, "Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün ellerinden geleni yaptılar. Öne de geçtik. Dediğimiz pozisyonları da yakaladık ama bugün maçı kaybettik. Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Dediğim gibi biraz zorlanıyorum. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği de bu. Maalesef bugün futbolun güzelliği bizim aleyhimize işledi. Bu yüzden de biraz üzgünüm" şeklinde konuştu. - RİZE