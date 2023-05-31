Şehitler anısına 18 yıldır pedal çeviren Kotluk, 1200 km'lik yolculuğa başladı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'a gelen, 18 yıldır şehitler anısına bisiklet kullanan ve aynı amaçla bu kez 1200 kilometrelik yolculuğa başlayan Orhan Kotluk (46), Yolun üstündeki tüm şehitlikleri ziyaret ederek, İzmir Karşıyaka'da bitireceğim dedi.Şehitler anısına 18 yıldır pedal çeviren ve İzmir'deki bir yemek firmasında çalışan Orhan Kotluk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Sivas'a geldi. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan İzmir'e bisikletiyle gidecek olan Kotluk, 1200 kilometre pedal çevirecek. Kotluk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı'dan aldığı Türk bayrağını da İzmir'e götürecek. Yolculuğunun başlangıç noktası olan Atatürk Kongre Müzesi önünde gazetecilere konuşan Orhan Kotluk, 2005 yılından beri vatan için canlarını feda eden şehitler anısına pedal çevirdiğini söyledi.

İKİ HAFTA SÜRECEK

Yolculuğunu anlatan Kotluk, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongre Binası önünden şanlı Türk bayrağımızı teslim alıp, İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na sunulmak üzere 1200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım dedi.Yolculuğunun tahmini 2 hafta süreceğini aktaran Kotluk, Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Anıtkabir ile devam edecek. Ardından Polatlı'da, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip, Afyonkarahisar, Dumlupınar Şehitliği ve yolun üstündeki tüm şehitlikleri ziyaret ederek, İzmir Karşıyaka'da bitireceğim diyerek ardından bisikletiyle yola çıktı. (DHA)