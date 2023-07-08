Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve yaralananları anmak amacıyla düzenleniyor. Tur, İstanbul'dan başlayarak Niğde'ye kadar devam edecek.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" İstanbul'dan başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde mücadele ederken şehit düşen ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen bisiklet turu kapsamında sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada düzenlenen törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar ve yaralananlar için böyle bir tur organize etmeye karar verdiklerini söyledi.

Baltacı, "Ölümü korkutan, ölümün üzerine giden bu insanlara ne yapsak az. Ama hiç değilse bu kadarıyla mukabele etmek ve onlarla ruhen, aklen ve her yönüyle mantık olarak bir, beraber olduğumuzu, hala aramızda olduklarını hissetmek ve hissettirmek..." ifadelerini kullandı.

Turun 15 yaşındaki sporcusu

Turun 15 yaşındaki en küçük bisikletçisi Ebubekir Şamcı, Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulubünden katıldığını, etkinlikte yer aldığı için çok gururlu olduğunu söyledi.

Programın ardından, Belediye Başkanı Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindekiler, sporculara İstanbul'dan toprak verdi.

Arnavutköy'den bisikletleriyle hareket eden sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtikten sonra 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde Bor'a bisikletle ulaşacak 28 sporcu, 8 günde 9 ilden geçerek 1100 kilometre pedal çevirecek.

Sporcular, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray'ı geçerek Niğde'ye ulaşacak.

Bisikletçiler, her ilde bulunan şehitliklerden yanlarında götürdükleri kutuya toprak alacak. Son durakları Niğde'de Halisdemir'in ailesini ziyaret edecek sporcular, ardından toprakları şehidin kabrine bırakacak.