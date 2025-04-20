Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen yarı maraton koşuldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu'nda sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koştu.

Niğde Valisi Cahit Çelik de sporculara 21 kilometrelik parkurda eşlik etti. Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Çelik, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

İl dışından da sporcuların katıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu etkinliğin ilkini yapmıştık ve yaklaşık 400 civarında sporcu katılmıştı. Bu sene biraz daha fazla, 630 civarında katılımcı oldu. İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan gelen sporcularımız var. Niğde gerçekten kahramanlar şehri, şehitler diyarı. Bu etkinliğimizi de şehrimizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir adına yaptık. inşallah bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde her sene daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir heyecanla bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bizler her daim sporcunun yanında olacağız. Spor yapmak insanın fiziken ve ruhen güçlü kılıyor. Gençlerimizin sporla uğraşmaları, spor yapmaları bizi sevindiriyor."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentin spor faaliyetlerinde çağ atladığını söyledi.

Spor faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Özdemir, "Böylesine gururlu bir yarışı gerçekleştirmiş olduk. Artık maratonumuz geleneksel hale geldi. Bu sene de 2'ncisi düzenlendi. Niğde'mize il dışından gelen misafirlerimiz var, onlara 'hoş geldiniz' diyor, hepinize teşekkür ediyorum." dedi

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.