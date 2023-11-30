Fatih Terim'in bile adını verip onu sır gibi sakladı! Seçil Erzan'ı korkudan titreten Kapalıçarşı'daki gizemli kişi kim?

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan bankacı Seçil Erzan'ın yaptığı vurgunda her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Futbol dünyasının ünlü isimlerinin paralarını kaptırdığı Erzan'ın, para satın aldığını söylediği ve mahkemede korkudan adını veremediği Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin kim olduğu büyük merak konusu. Davanın seyrini değiştirebilecek öneme sahip Kapalıçarşı'da dövizcilik yapan kişinin yabancı uyruklu biri olduğu iddia ediliyor.

Bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasından milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak geçen sözde fonla ilgili en büyük soru işaretlerinden biri, Erzan'ın mahkemede dahi adını vermediği Kapalıçarşı'daki kişinin kim olduğu.

"KORKTUĞUM İÇİN İSMİNİ VERMEK İSTEMİYORUM"

Erzan kimlerden para aldığından bahsederken bu kişiyi ilk kez anmış ve, "Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı'da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"12 OCAK'TAKİ DURUŞMA ÇOK HEYECANLI OLACAK"

Mağdurlardan Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu ise TV100'e yaptığı açıklamada, "Bu iddia, tutuklu banka müdürü Seçil Erzan'ın söylediği bir şey. Tefecilerden de para satın aldığını bazı kişilere kesinlikle fon vaat etmediğini söyledi. Bunların bir kısmını isim vererek anlattı. Bir tanesi içinse isim vermedi. Ama 'Ben bu sisteme giren çıkan paraları hangi gün kimden ne kadar adlığımı kime ne kadar verdiğimi yazılı olarak mahkemeye sunacağım' dedi. Açıkçası biz de merak ediyoruz. 12 Ocak'taki bir sonraki duruşma çok heyecanlı olacak gibi görülüyor." dedi.

YABANCI UYRUKLU OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Seçil Erzan'ın ısrarla ismini vermediği Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin yabancı uyruklu biri olduğu iddia ediliyor. Bu ismin ortaya çıkması durumunda davanın seyrini bambaşka bir noktaya çekileceği belirtiliyor.

MAHKEME BAŞKANI SORUNCA TERİM'İN ADINI VERMİŞTİ

Seçil Erzan mahkemede Fatih Terim'in adını da mahkeme başkanının sorması üzerine verirken, "2011 yılında Florya şube müdürü oldum. 2020 yılına kadar kimseye borcum yoktu. Bu dönemde yakınlarım bana para verir değerlendirirdim. O dönem halka arza filan giriyordum kendi hesabımdan. Bu insanlarda saygın insanlardı. Paramın yetmediği yerde kredi çekiyordum. Bakiyenin birilerinin evlerinde arabasında kolundaki saatlerinde yazlıklarında, birilerinin cebinde olduğunu biliyorum ben. Adı geçen herkesle ortak paydamız paradan para kazanmaktı. Bu işlemlerden komisyonda almıyordum. 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Sonrasında o dönemde kulüpten ayrıldı. O kişi kendisi elden parasını teslim etti, o parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum" demişti. Mahkeme başkanının 300 bin dolar veren kişinin kim olduğunu sorması üzerine ise Erzan, Fatih Terim cevabını vermişti.

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini koruyor. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayın yankıları sürerken Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu da inceleme başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

LİSTEDE SPOR CAMİASININ ÜNLÜ İSİMLERİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.