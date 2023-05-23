Secdeye giden futbolcuya tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin kaç maç ceza alacak? Formayı unutabilir

Eski hakem Bünyamin Gezer, TRT Spor'da Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesini değerlendirdi.

"ARADA MESAFE VAR"

Bünyamin Gezer yaptığı açıklamada, "Öyle bir sosyal medya görüntüsü müdür, bir görüntü çıktı. Trabzonspor'un paylaşımında da var. Nasıl yorum yapacağız bilmiyorum. Nereye gidiyorlar, nasıl karar alıyorlar bilmiyorum. Biz görmedik yahu doğru düzgün. Ekranda olsa daha net ifadeler kullanabiliriz. Öyle bir anda, öyle bir görüntü geliyor ki... Samet nereli Trabzonlu, Samet'in annesi babası Trabzon'da yaşıyor. Maçta da galip. Trezeguet ile öyle bir itiş kakış olmadı. İhtimal düşük. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır, bilmiyorum. Adam 'Böyle bir şey yapmadım, doğal aksiyon' diyor. Futbolcular maç içinde tükürür, görüyoruz. Servet Çetin vardı, o hareketi yapmayayım, sürekli yapardı. Çocuğun burnu kapalıydı çünkü. Nereye, nasıl yaptı, nereden çıktı? Bir açıdan gördüm, arada mesafe var. Oradan baktım, mesafe gözüküyor. Yaptı mı, yapmadı mı, ben ne bileyim. Trezeguet 'Ben hissetmedim, görüntüyü görünce üzüldüm' diyor. Buna nasıl karar verdiniz de PFDK'ye sevk ettiniz?" dedi.

"BEN NİYETLERİ BİLEMEM"

Gezer ayrıca, "Ben ka rar veremedim, Trezeguet'ye mi, yere mi tükürüyor. Niyet okuyucu değilim. Belki Samet görüntü çıkınca çark etti, bilemem. Samet yaptı hareketi, 'Başımız belaya giriyor' deyip o açıklama yaptı. Ben niyetleri bilemem. Yayıncı kuruluşun gösterdiği görüntülerde var ise, net bir şekilde açık ise temsilci veya hakem görmemiş ise, o zaman görüntüden sevk edersin." ifadelerini kullandı.

"EN ALT SINIRDAN 4 MAÇA CEZA ALIR"

Programda yorum yapan Hünkar Mutlu ise yaptığı açıklamada, "Eskiden PFDK görev yapmış hukukçularla konuştum. Bu tamamen onların görüntü üzerinden vereceği karara bağlı. Temsilci yazdıysa en alt sınırdan 4 maç ceza alır. Temsilci değil de görüntüler üzerinden bir sevk gibi görünüyor. PFDK üyeleri buna bir karar verecek. Samet'in hareketi futbolcuya mı yoksa Samet'in anlattığı gibi mi... PFDK, 3'e inebilir. 3'te 1'i uyarınca 2'ye de inebilir. Bunun kararını PFDK verecek, kaç maç ceza alacağını." şeklinde konuştu.