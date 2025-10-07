Sea to Sky Yarışları Öncesi Mario Roman'dan Genç Sporculara Eğitim

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesi İspanyol ünlü sporcu Mario Roman, genç yeteneklere eğitim verdi.

Kemer'de bu yıl da dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını bir araya getirecek olan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı 40 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen şampiyona öncesi dünyaca ünlü İspanyol sporcu Mario Roman, çeşitli ülkelerden sporculara eğitim verdi. Yaklaşık 4 saatlik eğitimde sporcular zorlu parkurları nasıl geçecekleri ve bu zorluklarda neler yapmaları gerektiği, dağlık ve sarp alanlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği ve sürüş hakkında bilgileri uygulamalı olarak aldı. Her bir genç yetenekle birebir ilgilenen Mario Roman onlara spora nasıl başladığı ve neler yaptığını da anlattı.

MARİO ROMAN: BU ÇALIŞMALAR YARIŞMA ÖNCESİ ONLARA ÇOK YARARLI OLACAK

İspanyol sporcu Mario Roman, "Favori yarışım Sea to Sky'dayız. Bugün ise bazı yerel sporcular ve uluslararası sporcularla birlikte küçük bir sürüş çalışması yaptık, kendi akademimle. Bu çalışmalar yarışma öncesi onlara çok yararlı olacak. Çok eğlenceli bir yarış fakat gerçekten zorlu çünkü çok fazla kayalık alan, çok fazla ormanlık alan var; bununla birlikte de yağış elbette. Burada çeşitli konularda ve balans ayarları hakkında çalışmalar yaptık. Burada birçok noktada dağlara çıkıp inmeleri gerekecek bunları nasıl yapacaklarını anlattım ve gösterdim. Çok eğlenceliydi daha iyi olabilmeleri için elimden geleni yaptım. Benim gerçekten iyi bir grubum vardı. Tekrar Kemer'de bulunmaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

ÖMER NİZAM: KEMER DÜNYADA ENDURO BRANŞINDA TAMAMEN BİR ÜST BÖLGESİ OLDU

Kemer'in enduro branşında bir üst bölgesi olduğuna dikkat çeken Sea to Sky Etkinlik Koordinatörü Ömer Nizam ise şunları söyledi:

"40 ülkeden 400'e yakın sporcu hafta başından itibaren Kemer'e geldi. Bir hafta boyunca Kemer'de enduro tur organizasyonlarına katılıyorlar. 4 gün boyunca Kemer dağlarında, vadilerinde, kanyonlarında ve plajlarında yarışacaklar. Tabii Sea to Sky sadece bir yarış organizasyonu değil aynı zamanda kültürel tur, eğitim amaçlı antrenman kamplarının yapıldığı dünyadaki sayılı enduro üslerinden birine dönüştü, yıllar içerisinde. Burada hem yarışmaya gelen sporcular var hem buraya gelen ünlü sporculardan eğitim almaya gelen genç yaştaki sporcular var. Bu anlamda Kemer dünyada enduro branşında tamamen bir üst bölgesi oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Eğitim alan Eren Özdemir, "16 yaşındayım ve bu yıl 16'ncısı yapılan Sea to Sky etkinliğinin en önemli yarışçılarından olan Mario Roman ile birlikte antrenman yapıyorum. Bunun için çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

Eğitim alan Bertuğ Bölük, "Mario Roman ile eğitim yapıyoruz. İleride onlar gibi olmayı düşünüyorum. İlk Türkiye Şampiyonası sonrasında da dünyaya doğru açılmayı planlıyorum" diye konuştu.

Eğitime katılan Bulgar sporcu 16 yaşındaki Lyubomır Sınav, "Ben bu yıl ilk defa Sea to Sky'a katılıyorum. Şu anda Mario Roman'la sürüş yapıyoruz ve bunun için çok mutluyum. Burada birçok detay öğrendim. Kendimi nasıl geliştireceğim hard enduro konusunda bunun için de kendisine teşekkür ediyorum. Bu yıl Sea to Sky'daki hedefim ise dağdaki finiş çizgisini görebilmek" dedi.