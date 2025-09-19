SEA To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Kemer'de Başlıyor

SEA To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-11 Ekim tarihlerinde 16'ncı kez Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak koşulacak organizasyon öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-11 Ekim tarihleri arasında Kemer'de düzenlenecek. Sea To Sky organizatörü Semih Özdemir, bu yılki yarışın sporcular için daha heyecanlı geçeceğini söyledi. Özdemir, "Bu yıl Sea To Sky dört yarıştan oluşuyor. Bir gün özel etap, üç gün ise Dünya Şampiyonası kapsamında geçilecek. Özel yarışa isteyen sporcular katılabilecek. Bunun yanında geçen yıldan bazı düzenlemeler yaptık. Dağ yarışında, starttan vadiye kadar olan kısmı biraz daha kısalttık. Yaklaşık 30 dakikada ilk yarışçının vadiye gelmesini planlıyoruz. Sporcular için daha keyifli bir yarış olacak. Kayıtlar devam ediyor. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Etaplar çok güzel oldu ve her şey yolunda. Tüm yarışçı arkadaşlarımızı kayıt yaptırmaya, herkesi de Kemer'e bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"40 ÜLKEDEN 400 SPORCU BİR ARAYA GELECEK"

Etap hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Semih Özdemir, "Diğer hazırlıklarımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 40 ülkeden 400 sporcu Kemer'in eşsiz doğasında bir araya gelecek. Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden motor sporları tutkunları en iyileri izlemek üzere Kemer'e gelecek. Sea To Sky'ı her sene olduğu gibi bu sene de en iyi şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

4 GÜN, 4 FARKLI YARIŞ HEYECANI

Sea To Sky'da 4 gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağını sözlerine ekleyen Özdemir, "Özel yarış, plaj yarışı, orman yarışı ve son gün Çamyuva sahilden başlayarak Tahtalı Dağı zirvesinde bitecek olan dağ yarışımız ile en iyilerin en zor mücadeleyi verdiği etapla yarışımız sonlanmış olacak. Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşan ve tüm geçiş noktalarını zamanında geçen sporcular kürsüde yer alacaklar. Bunun yanında demir, bronz, gümüş ve zirveye çıkanlar altın madalya almayı hak edecekler. Yarışımız ekstrem enduronun dünyadaki 8 ayağından birini oluşturuyor ve bu da en iyilerle bizleri bir araya getirmeyi sunuyor" şeklinde konuştu.

SEA TO SKY, KEMER'DE DÜNYANIN EN İYİLERİNİ BULUŞTURUYOR

