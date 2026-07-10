Manisa Basket'ten ayrılan Smith'in yeni durağı Gaziantep
Basketbol Süper Ligi ekibi Glint Manisa Basket'ten ayrılan ABD'li oyun kurucu Scoochie Smith, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Gaziantep Basketbol ile anlaştı. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon Manisa'da 30 maçta 11.6 sayı, 2.8 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket'ten ayrılan ABD'li guard Scoochie Smith yeni sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir kadro kuran Gaziantep Basketbol'a transfer oldu. 32 yaşında, 1.88 boyundaki oyun kurucu geçen sezon KK Vojvodina'dan geldiği Manisa Basket'te 30 maçta 11.6 sayı, 2.8 ribaund, 6.1 asist ortalaması yakalamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı