UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya 3-0 yenilen Alman ekibi Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster, bu mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Schuster, "İlk yarı beklediğimiz şekilde geçti. İki takım da mücadele etti. Rogers'ın bulduğu bir pozisyon vardı. Duran toplar önemli rol oynayacak diye tahmin ediyorduk. Sezon boyunca bu tür pozisyonlarda savunma yapmak hep zorlu oldu. Devre arasına girmeden geriye düştük. Böyle bir durumda dezavantajlı duruma giriyorsunuz. İkinci golden sonra durum daha da zorlaştı. İlk golü yediğinizde odağınızı kaybetmemek daha da zorlaşıyor. İkinci gol bu durumu daha da tırmandırıyor ve pes etme noktasına sürüklüyor. 2-0 geriye düştükten sonra takımın gerçek karakterini görebildik. Tekrar maça inanmamız için bir gole ihtiyacımız vardı ama maalesef bu gerçekleşmedi." diye konuştu.

Üzgün olduklarını söyleyen Alman teknik adam, bu akşamdan ders çıkaracaklarını dile getirerek, "Son adımı atamadık. Çok iyi bir his olduğunu söyleyemeyeceğim. Sezon boyunca da gördük ki bu tecrübeden de bir şeyler öğrenebiliriz. Bunu yapacağız. Daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Kim olduğumuzu, kapasitemizin ne olduğunu biliyoruz. Bu akşam bize daha iyi takım olma anlamında yardımcı olacak. Aston Villa'yı tebrik ediyoruz. Çok etkileyici bir Avrupa Ligi sezonu geçirdiler. Çok iyi bir takım olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Takımının performansıyla ilgili konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "İlk yarıyla ilgili bir kusur görmek pek mümkün değil. Daha iyi fırsatlar bulup çözümler üretebilirdik. Topa hakimiyet konusunda daha iyi olabilirdik. Çok top kaybettik. Bu da geliştirmemiz gereken bir husus. Öğrenmemiz, gelişmemiz gereken alanlar var. Bugünkü maç bu amaç için kullanılabilir. Çıkaracağımız tüm dersleri yeni sezona aktarmak gerekecek. Ne açıdan daha iyi olabiliriz, bunlara bakacağız. Doğru çözümleri bulmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Freiburg taraftarlarıyla ilgili de konuşan Schuster, "Bugünkü atmosfer inanılmazdı. Taraftarımızın gösterdiği destek için müteşekkiriz. Freiburg'u Avrupa sahnesine çıkardılar. Bizi destekleme biçimleri inanılmazdı. Herkesle gurur duyuyorum. Kulübü bu tür anlarda tanıyorsunuz. İşler kötü gitmeye başladığında taraftarın gerçek yüzünü görüyorsunuz. Bu oluşturdukları atmosfer inanılmazdı. Taraftarın maç boyunca sizin yanınızda olması çok güzel bir şey." dedi.

Bu sezonki UEFA Avrupa Ligi performansı için "Çok özel bir yolculuktu." diyen Schuster, kaleci Noah Atubolu'nun takımdan ayrılması yönündeki bir soruya, "Böyle bir şey konuşmak için yanlış bir zaman. Çok iyi bir sezon geçirdi. Gerekli adımları attı. Önümüzdeki birkaç gün içinde geleceğinden bahsetme fırsatımız olacaktır." yanıtını verdi.