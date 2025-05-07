Sayan Ailesi: Tekvando'da Üç Nesil Milli Antrenör

Kayseri'de tekvando branşında çok sayıda madalyaları bulunan 51 yaşındaki Arzu ve Yavuz Sayan çifti ile 28 yaşındaki oğulları Yunus Emre, milli takım antrenörü olarak yeni şampiyonlar yetiştiriyor.

Sporculuk hayatlarında önemli derecelere imza atan Sayan çifti, aktif sporculuk hayatlarının ardından milli takım antrenörü olarak sporcu yetiştirmeye başladı.

Çok sayıda madalyası bulunan ve ay-yıldızlı forma altında şampiyonluklar kazanan oğulları Yunus Emre de anne ve babasının yolundan giderek milli takımda antrenör olarak görev almayı başardı.

Sayan ailesinin en büyük hedefi ise 9 yaşındaki çocukları Zişan ile olimpiyat şampiyonluğu yaşayarak evlerindeki eksik madalyayı tamamlamak.

Dünya şampiyonluğu, olimpiyat üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonluğu dereceleri bulunan anne Arzu Tan Sayan, AA muhabirine, başarılı sporculuk hayatının ardından antrenör olarak şampiyon sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Aile olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Sayan, "İyi ki de oğlumu yetiştirmişim, onu tekvandocu yapmışım. Yaşlanıyoruz ve oğlumuza bayrağımızı teslim edeceğiz. İnanıyorum o da şampiyonlar yetiştirecek ve bu gururu yaşatmaya devam edecektir." dedi.

"Kızım Zişan'ın olimpiyat şampiyonu olması için mücadele vereceğiz"

Sporculuğu ve antrenörlüğü zirvede yaptığı oğullarının da aynı yolu tercih ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"Bayrağımız hep göklerde olmalı. Onun için çok çalışıp fedakarlık yapmamız gerekir. En güzeli de yaptığın işte zirvede olmak ve insanlara dokunmak. Oğlumuz bu sene milli antrenör oldu ve ülkemizi temsil ediyor. Gurur verici. Evladımızın da aynı yolda ve aynı istikamette ilerlemesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bir kızım var. Ailede tüm madalyalar var ama olimpiyat şampiyonu yok. Kızım Zişan'ın 3 antrenör kafa kafaya verip olimpiyat şampiyonu olması için mücadele vereceğiz."

Baba Yavuz Sayan: "Baba ve antrenör olarak çok gururluyum"

Avrupa şampiyonu baba Yavuz Sayan da altyapılardan alıp yetiştirdiklerini çocuklardan birinin de oğulları olduğunu ifade etti.

Oğullarının da başarılarla dolu sporculuk geçmişinin ardından milli takımda antrenör olarak görev aldığını anlatan Sayan, "Ailemizdeki sporculuk ve antrenörlük kariyerine oğlumuzu da ekledik. Bu duygu anlatılmaz. Baba ve antrenör olarak çok gururluyum. Bu sene Yunus Emre, Türkiye Tekvando Federasyonunun dikkatini çekerek milli takım antrenörlüğü görevine getirildi. Şampiyon yetiştiriyorsun, zaman geliyor antrenör oluyor. Ondan sonra da Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştiriyor." diye konuştu.

Yunus Emre Sayan: "İşin en mükemmelini yapmaya çalışıyorsunuz"

Yunus Emre Sayan ise yaklaşık 15 yıl tekvandoyla uğraştığını, 2 kez Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği, 9 kez de Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.

İncesu ilçesinde beden eğitim öğretmeni olarak görev yaptığını kaydeden Sayan, şunları söyledi:

"Sporcu ailede doğup büyümek çok zor bir durum. Annem dünya şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü, babam Avrupa şampiyonu. Ufak bir hatada gözlerine battığınız için işin en mükemmelini yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de onların yolundan ilerleyerek öğrendiklerimi ve kendime kattığım yenilikleri birleştirip sporcularıma katkı sağlıyorum. Bu sene Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli takım antrenörü olarak görev aldım, onun gururunu yaşıyorum. Bir evde 3 milli antrenör ve aynı zamanda 3 milli sporcu. Aile içiresinde bunu nasıl başardıysak, yetiştirdiğimiz sporculara da bu gururu yaşatmak istiyoruz."