UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da uzatma dakikalarında takımının galibiyet golünü atan Noah Saviolo, "Hedeflerimiz arasında Konferans Ligi'ni kazanmak var. Neden olmasın, Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz" dedi.

Saviolo, maçın oynandığı Bulgarska Armiya Stadı'nda yaptığı açıklamada, oynadığı her maçta maksimum performansını ortaya koymaya çalıştığını belirterek "Galibiyet golünü attığım için gerçekten çok mutluyum. Takım adına da çok mutluyum. Bugün sonuna kadar mücadele eden bir takım vardı. Sonuna kadar savaştık. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Takımımızın kazanması bizim için çok önemliydi. Takıma katkıda bulunduğum ve yardımcı olduğum için gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin de Portekizli oyuncu, "Öncelikle önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Maç maç baktığımız için elbette hedeflerimiz arasında Konferans Ligi'ni kazanmak da var. Neden olmasın, Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Aldığımız galibiyetler bize güven veriyor. Sonrasında karşımıza çıkacak rakiplerle beraber öncelikle bu turu geçip ilk 8'e kaldıktan sonra maç maç değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA