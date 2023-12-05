Satranç 9-12 Yaş Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Satranç 9-12 Yaş Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları, Pamukkale Satranç Salonu'nda yapılan yarışmalarla tamamlandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen töreniyle şampiyonlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliğinin organize ettiği 9-12 Yaş Küçükler Satranç İl Birinciliği Müsabakaları, 01-03 Aralık tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleşti. 217 sporcunun hamle yaptığı ve üç gün süren şampiyona, farklı yaş kategorilerinde çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Şampiyonanın son gününde de müsabakalarda yarışan sporcuların ailelerine yönelik, Yaşam Koçu Seher Kayhan tarafından 'Sporcu-Veli İlişkileri ve Sporda Stres Yönetimi' semineri gerçekleşti. Pamukkale Satranç Salonunda üç gün süren müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. 9-12 Yaş arası kategorilerde gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporcular, kenti Türkiye Satranç Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalarda 9 Yaş Kızlarda Fatma Zeynep Harbıcı 1'inci, Beray Güngör 2'nci, Eliz Pekdemir 3'üncü olurken, 9 yaş Genel kategoride Efe Aynaoğlu 1'inci, Halit Bora Güneş 2'nci, Ali Efe Sofuoğlu 3'üncü oldu.

10 Yaş Kızlar kategorisinde Irmak Somyürek 1'inci, Serra Sulayıcı 2'nci, Ada İkra Küçüktaşçı 3'üncü, 10 Yaş Genel kategoride Berk Tarık Savaş 1'inci, Fatih Eren Aslan 2'nci, Tunahan Kazan 3'üncü oldu.

11 Yaş Kızlarda, Rana Gizem Göcen 1'inci, Ecrin Gül Balcı 2'nci, Gülce Buğlem Göcen 3'üncü, 11 Yaş Genelde Mustafa Kerem Ergün 1'inci, Alaz Koçak 2'nci, Selimhan Saraç 3'üncü oldu.

12 Yaş Kızlarda Bengisu Güvenç 1'inci, Nil Akbal 2'nci, İpek Sanlı 3'üncü olurken, 12 Yaş Genelde ise Melih Selçuk 1'inci, İbrahim İlker Yörük 2'nci, Fuat Turan 3'üncü oldu. - DENİZLİ