Sarıyer, Vanspor Maçının Hakem Heyeti Hakkında Soruşturma Talep Etti

Trendyol 1. Lig'de Sarıyer, Vanspor FK'yı 2-1 yendikleri maçın hakem heyeti hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Kulüp, hakemlerin kararlarının taraflı ve tutarsız olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, 2-1 yendikleri Vanspor FK müsabakasının hakem heyeti hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün dün karşılaştığı Vanspor mücadelesinde maruz kaldığı taraflı yönetim ve hakem heyetinin kararlarındaki ciddi tutarsızlık, camiamızda büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yapmıştır. Takımımız, sahada uygulanan kasıtlı ve yanlı kararlara rağmen iki tartışmalı kırmızı kartın yanı sıra verilen penaltı ile rakibimizin yeniden oyuna dahil edilmesi yönünde gösterilen açık çaba karşısında oyun disiplinini kaybetmemiş; 9 kişi kalmasına karşın büyük bir mücadele ortaya koymuş ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak sahadan alnının akıyla ayrılmıştır. Bu haklı galibiyet, oyuncularımızın karakterini ve Sarıyer ruhunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte, maçın orta hakemi Berkay Erdemir ve yardımcılarının sergilediği hatalı, tutarsız ve art niyet taşıdığı kanaatini güçlendiren kararlar silsilesi asla kabul edilemez. İlgili yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyor; hakem heyeti hakkında kapsamlı bir inceleme yapılması ve gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Galibiyetimizin sevincini yaşarken, benzer kararların gelecekte tekrar etmesi ihtimali bizleri endişelendirmektedir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." - İSTANBUL

