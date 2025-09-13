Haberler

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Şenol Can, maç sonrası yaptığı açıklamada, Sivasspor'u tebrik ederek, gelecekteki maçlara odaklandıklarını vurguladı ve Pendik maçına hazırlandıklarını belirtti.

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, Sivasspor maçının ardından, "Sivasspor'u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Pendik maçına odaklandık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, açıklamalarda bulundu. Can, "Sivasspor ile ilgili maçtan önce analiz yapmıştık, Sivasspor güçlü bir takım geçen sene de Süper Lig'den düştüler ama güçlü bir rakip. Biz de 3 puan için gelmiştik. Bu ligde duran toplar çok önemli, biz de golü duran toptan yedik. Sivasspor'u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Pendik maçına odaklandık. Pendik'i yenip ligde ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Biz gereken dersleri her zaman çıkartıyoruz. Milli arada da çok iyi çalıştık. Lige damga vurmak istiyoruz, oyuncularım çok üzgünler" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

Kenan ve Hakan Çalhanoğlu attı, işte 7 gollü maçta kazanan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi

Son operasyonda gözaltına alınan 2 isme "Ocak dışısın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.