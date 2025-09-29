Sarıyer, Adana Demirspor'u 3-0 Yenerek Moral Buldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Hakikaten bu kazan bizim için çok iyi oldu. Oyuncularımızı oynarken tanıyoruz, üçüncü maçımda takımda yirmi yedi kişilik kadromuz var. Herkes şans bulmuş oldu" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 8.haftasında Sarıyer deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Hakikaten bu kazanç bizim için çok iyi oldu. Oyuncularımızı oynarken tanıyoruz. Üçüncü maçımda takımda yirmi yedi kişilik kadromuz var. Herkes şans bulmuş oldu. Artık ondan alacağımız bilgiyle değil kendi görüşümüzde, kendi gördüğümüzde oyuncularımızı yakından tanıdık. Yabancı kardeşlerimizi, bizim çocuklarımızı yakından tanıdık. Burada birkaç önemli oyuncunun olmaması tabii ki oyun ve kadro yapısını biraz etkiliyor. Bunları da inşallah bu önümüzdeki hafta tamamlayıp önemli bir Sakaryaspor maçı oynayacağız" dedi.

Vural son olarak, "İki kez burada bu takım yönettik. Adanalılarla çok güzel günler yaşadık. ve bu duruma düşmelerine çok üzülüyorum. Türkiye'nin en oturmuş takımlarından bir tanesinin bir de arkasından Adanaspor'un bu duruma düşmesi hakikaten hiç bir futbolsever olarak, bir Adana sever olarak beni çok üzüyor. Allah onlara da yardımcısı olsun. Umarım inşallah bir an önce bu problemleri çözerler. Yine eski günlere dönmek için imkan bulurlar" sözlerine yer verdi. - ADANA