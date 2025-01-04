Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı

Sarıkamış'ta şehitler için yapılan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin" açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller Sergisi'nin" açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, heykellerin açılışında, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış'ta bir arada olduklarını söyledi.

Gençleri, destansı Türk milletinin şanlı mücadelelerinin yaşandığı yerlere getirdiklerini anlatan Bak, "Ankara'dan cuma günü kalkan Sarıkamış özel treni, gençlerimizle şehit yakınlarıyla Sarıkamış'a ulaştı. Burada gençlerimizin bu destansı mücadeleyi görmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz buraya geliyorlar. Sarıkamış Harekatı bizim için hem büyük bir destan, hem de büyük bir kahramanlık hikayesi, amacımız bunu yaşatmak, sürdürmektir." dedi.

Sarıkamış'a her yıl geldiklerine işaret eden Bak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere özellikle Çanakkale, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın olduğu Dumlupınar başta olmak üzere pek çok destansı mücadelenin olduğu yerlere, gençlerimizin orada kamplar yaptırılması ve orada yaşananların gençlerimize aktarılmasını talimatını verdi. Bu sebeple de biz her yıl buraya geliyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz. İşte meşaleli kayakçılarımız gösteri yapıyor, burada şehit olan büyüklerimizi anıyoruz. Onların yakınlarını davet ediyoruz, torunlarını davet ediyoruz. Özellikle de gençlerimizin bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu, neler karşılığında yaşananların neler olduğunu iyice anlamalarını, görmelerini istiyoruz. Özellikle sadece kitaplarda yazılanları değil bizzat kendilerinin bunları görmesini istiyoruz. Bu nedenle bu organizasyonları yapıyoruz." diye konuştu.

Yürüyüş heykel sergisi gibi etkinliklerle Sarıkamış'ın anıldığını aktaran bakan Bak, şöyle devam etti:

"Kar yağdı, kar da burada yaşanan hüznü gösteriyor. Bu ülkenin özellikle terörde, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şehitler, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Her zaman bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Gençlerimizin bunu hafızalarına kazımasını istiyoruz, o yüzden bu organizasyonu sürekli gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Gençlere çağrı yapan Bakan Bak, "Gerçekten burası kahramanlık destanı, bunları hatırlamamız gerekiyor, bunlar yaşanmalı hissedilmeli. Bu toprakları, sınırları koruyan güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Ayaklarına taş değdirmesin, malumunuz coğrafyamız zor bir coğrafya, bu coğrafyada güçlü kalmak için de bedeller ödeniyor. Bu bedelleri ödeyenleri de ve bunun için toprağa düşenleri de asla unutmayacağız. O yüzden yine buradayız, milletimizden bu destanı unutmamalarını, hatırlamalarını istiyoruz. Bu nedenle de akşam meşaleli gösteri olacak, yine yürüyüş olacak, yarın sabah da yine hep beraber askerlerimizle, gençlerimizle, katılanlarla beraber yürüyeceğiz. ve törenlerimizi tamamlamış olacağız. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

"Sarıkamış Harekatını bilmek ve bu harekatı çocuklarımıza aktarmak boynumuzun borcudur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katıldıklarını anlatan Göktaş, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber birkaç yıldır yürüttüğümüz bu programlar öncelikle şehitlerimizi rahmetle yad etmek, onların aziz hatıralarını yaşatmak, gençlerimizle buluşturmak, ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmek için vesile. Askerlerimiz hakikaten o zor kış şartlarında canlarını feda etmişler, gece gündüz, kar-kış demeden, vatan için nöbet tutmuş aziz şehitlerimizi yad etmek için bir aradayız. Bizler şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların aziz hatıralarını, gençlerimize de aktarmak adına bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Sarıkamış Harekatını bilmek ve bu harekatı çocuklarımıza aktarmak boynumuzun borcudur."

Konuşmaların ardından heykellerin açılışını yapan bakan Bak ile Göktaş, alana karanfil bıraktı.

Pilotlar, Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorla Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteriyle gösteri uçuşu yaptı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Spor
img

Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
img

Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
img

Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.