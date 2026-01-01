Haberler

Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Rize'den Artvin'e uğurlandı

"Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Rize'den Artvin etabına uğurlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneğince gerçekleştirilen anma sürüşüne katılan ve dün kente ulaşan 13 bisikletli için Valilik önünde uğurlama töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Şubesi antrenörü Gazi Bilir ise 13 sporcu ile 9 günde 1250 kilometre yol kat edeceklerini söyledi.

Artvin'e hareket ederek bugün yedinci etabı tamamlayacaklarını ifade eden Bilir, "Yol boyunca bize destek veren kurumlara çok teşekkür ederiz. İnşallah ayın 4'ünde İstanbul'dan getirdiğimiz bayrağımızı, bakanımıza teslim edeceğiz." dedi.

Milli sporcu Yunus Emre Yılmaz da "3 gün sonra Sarıkamış'ta şehitlerimizi anmak için orada bulunacağız." diye konuştu.

Tören sonunda bisikletçiler Artvin etabına uğurlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
