Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Rize'ye ulaştı
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Rize'ye ulaştı.

Anma sürüşüne katılan 13 bisikletliyi, Trabzon'dan geçişleri sırasında Yomra ilçesinde karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, başarı dileklerini iletti.

Daha sonra Rize'ye hareket eden sporcular, Çay Çarşısı'nda bir süre dinlendi.

İstanbul Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Şubesi Antrenörü Gazi Bilir, AA muhabirine, milli bilinç oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 1250 kilometre pedal çevireceklerini dile getiren Bilir, "9 etapta 13 sporcu birlikte hareket ediyoruz. Bugün 5. etaptayız. Giresun-Rize etabını tamamladık. 211 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 5,5 saatte bitirdik. Hava çok soğuktu. Tabii o zaman dedelerimizin ve askerlerimizin yaşadığı şartları düşününce tüm teknolojik imkanlarımıza rağmen onları anlamanın ne kadar zor olduğunu görüyoruz."

Kentte bir gün dinlenecek olan ekip, yarın sabah Artvin'e doğru pedal çevirmeye devam edecek.

