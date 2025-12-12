Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılmasını teklif etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde 2026 yılı bütçesi için görüşmeler devam ederken; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir teklif geldi.

"OFSAYTI KALDIRALIM"

Bakanlığın bütçesine ilişkin söz alarak kürsüye gelen Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çağrıda bulunarak futbol kurallarında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Ofsayt kuralının modern futbolun temposunu düşürdüğünü belirten Sarıgül, ofsaytın kaldırılması için Türkiye'nindünyaya öncülük edebileceğini ifade etti.

Sarıgül, "Sayın Bakanım, ofsaytın kaldırılması için adım atın. Ofsayt kalksın, daha hızlı futbol gelsin" ifadelerini kullandı.

"LİG MAÇLARI TRT 1'DE YAYINLANSIN"

Lig karşılaşmalarının TRT 1'de şifresiz yayınlanmasının milyonlarca vatandaşın talebi olduğunu belirten Sarıgül, "Lig maçları TRT 1'de olsun, herkes gönül rahatlığıyla izlesin" çağrısında da bulundu.