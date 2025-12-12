Haberler

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Güncelleme:
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek futbolda ofsaytın kaldırılmasını ve Süper Lig maçlarının TRT 1'den şifresiz yayınlanmasını istedi.

  • CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde futbolda ofsayt kuralının kaldırılmasını teklif etti.
  • Mustafa Sarıgül, lig maçlarının TRT 1'de şifresiz yayınlanmasını önerdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde 2026 yılı bütçesi için görüşmeler devam ederken; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir teklif geldi.

"OFSAYTI KALDIRALIM"

Bakanlığın bütçesine ilişkin söz alarak kürsüye gelen Sarıgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çağrıda bulunarak futbol kurallarında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Ofsayt kuralının modern futbolun temposunu düşürdüğünü belirten Sarıgül, ofsaytın kaldırılması için Türkiye'nindünyaya öncülük edebileceğini ifade etti.

Sarıgül, "Sayın Bakanım, ofsaytın kaldırılması için adım atın. Ofsayt kalksın, daha hızlı futbol gelsin" ifadelerini kullandı.

"LİG MAÇLARI TRT 1'DE YAYINLANSIN"

Lig karşılaşmalarının TRT 1'de şifresiz yayınlanmasının milyonlarca vatandaşın talebi olduğunu belirten Sarıgül, "Lig maçları TRT 1'de olsun, herkes gönül rahatlığıyla izlesin" çağrısında da bulundu.

