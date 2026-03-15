Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Fenerbahçe'deki kötü sonuçların ardından yapılan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, yola devam kararı aldı. Tedesco'nun, Sadettin Saran'a Gaziantep maçı sonrası sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte seri yapacaklarına dair söz verdiği belirtildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.
  • Domenico Tedesco, takımın performansını düzelteceğine ve sakatlar döndükten sonra seri yapacaklarına dair söz verdi.
  • Sadettin Saran, teknik ekibe ve takım kaptanlarına gerekli ültimatomların verildiğini ve bir daha tekrarlanmayacağını belirtti.

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sarı-lacivertli yönetim, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı aldı.

"SAKATLAR DÖNECEK, SERİ YAPACAĞIZ"

Beyaz TV'nin haberine göre Domenico Tedesco, toplantıda yönetime takımın performansını düzelteceğine dair güvence verdi. İtalyan teknik adamın, "Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakatlar dönecek ve seri yapacağız. Söz veriyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SARAN: GEREKLİ ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında yapılan toplantının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oynanan futbolun kulübe yakışmadığını belirterek teknik ekip ve takım kaptanlarıyla görüşme yaptıklarını söyledi.

Saran açıklamasında, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var, hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Dün oynanan futbol, bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışındaydı. Çok şaşırdık ve çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

Lig sonuncusuna kaybettiniz, utanmadınız devam dediniz

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Bu yönetimle, bu hocayla, bu futbolla puan kaybı daha da açılır. Değil GS ye rakip olmak yanından bile geçemezsiniz. GS yi ve onu tutan şanslı taraftarını tebrik ediyorum.

Haber YorumlarıEmin Alıç:

Atı alan Üsküdarı geçti. Fenerbahçe de Trabzonspor da İkincilik için Galatasaray'ın eline bakıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

