Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sarı-lacivertli yönetim, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı aldı.

"SAKATLAR DÖNECEK, SERİ YAPACAĞIZ"

Beyaz TV'nin haberine göre Domenico Tedesco, toplantıda yönetime takımın performansını düzelteceğine dair güvence verdi. İtalyan teknik adamın, "Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakatlar dönecek ve seri yapacağız. Söz veriyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SARAN: GEREKLİ ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında yapılan toplantının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oynanan futbolun kulübe yakışmadığını belirterek teknik ekip ve takım kaptanlarıyla görüşme yaptıklarını söyledi.

Saran açıklamasında, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var, hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Dün oynanan futbol, bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışındaydı. Çok şaşırdık ve çok üzüldük." ifadelerini kullandı.