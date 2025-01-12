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Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)?

Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)?
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Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Peki, Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Sara ve Icardi forma giyemeyecek. Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray )?

SARA EDEN YOK?

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında.

Haftaya 7. basamakta giren Başakşehir'de ise Berat, Crespo ve Ba kart cezalısı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşmanın VAR'ında (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Sarı-kırmızılılarda Sara ve Icardi forma giyemeyecek.

İlk 11'ler:

Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)?

Sara eden yok? Gabriel Sara sakat mı (Başakşehir – Galatasaray)?

CİMBOM'DA 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
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