Şanssızlıklar peşini bırakmıyor! Attila Szalai, milli takımda da yıkımı yaşadı

Euro 2024 Elemeleri'nde Macaristan'ın Sırbistan'a konuk olduğu maçta eski Fenerbahçeli Atilla Szalai topu kendi ağlarına yolladı ve takımını 1-0 geriye düşürdü. Yaz aylarında Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Szalai, sezonun ilk haftasında da kendi kalesine gol atmıştı.

Euro 2024 Elemeleri'nde Macaristan'ın Sırbistan'a konuk olduğu maçta eski Fenerbahçeli Atilla Szalai topu kendi ağlarına yollayarak takımını 1-0 geriye düşürdü.

YİNE KENDİ KALESİNE ATTI

Sırbistan'ın Macaristan'ı konuk ettiği maçın 10. dakikasında Atilla Szalai, topu kendi kalesine göndererek Macaristan'ı 1-0 geriye düşürdü.

LİGDE DE ATTI

Szalai, Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim forması ile ilk maçına Freiburg karşısında çıkmıştı. Macar stoper karşılaşmanın 39. dakikasında topu kendi ağlarına gönderip takımının 1-0 geriye düşmesine neden olurken, maçtan galip ayrılan taraf 2-1 ile Freiburg olmuştu.

12 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Szalai, Süper Lig devi Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro (353 milyon TL) karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

İşte Szalai'nin kendi kalesine attığı gol;