Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu

Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
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Sivasspor, antrenmanda sakatlanan Hollandalı futbolcu Queensy Menig'in sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde de çıkık tespit edildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi üzücü bir olay yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda Hollandalı futbolcu Queensy Menig antrenmanda sakatlandı. Sivas ekibinden Menig'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

"Futbolcumuz Queensy Menig, 2025-2026 sezonu öncesi Sivas'ta sürdürülen hazırlıklar kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sakatlanmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Menig'in yaklaşık 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

futbolun doğasında var çok geçmiş olsun ama sivas spora düşen yiğit gibi davranıp futbolcusunu tıbbı tedavilerini yapacak iyileştirecek maaşınıda ödeyecek takıma kazandıracak oynatacak hak adalet budur !

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