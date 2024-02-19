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Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun

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Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı'dan flaş bir açıklama geldi.

"ŞANLIURFA'YA HAYIRLI OLSUN"

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." şeklinde bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mustafa Çadırcı, "Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı: Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Şanlıurfaspor Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Şanlıurfa Turizm Spor Haberler

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