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Şanlıurfaspor Bandırmaspor'u mağlup etti

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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bandırmaspor maçının ardından oyuncularının karakter gösterip mücadele ettiğini ve sonunda galip geldiklerini söyledi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bandırmaspor maçının ardından, "Oyuncularım bir karakter ortaya koyup sonuna kadar mücadele ettiler. Sonunda da biz kazandık. Çok mutluyuz" dedi.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Ligin 4. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamada bulunan Sözeri, "Maçın ilk yarısını gayet iyi oynadık. Oyunu domine ettik. Hafta içi belirlediğimiz taktiklerin hemen hemen aynısını maçta sergiledik. Nihayetinde de iki gol bulduk. Gerçekten iyi şeyler yaptık ama ben hep şunu söylüyorum, biraz daha zaman geçecek. Bazı eksikliklerimiz var. Bazı oyuncularımız alt liglerden geldi, bazı hatalar yapabiliyorlar. Bunun zaman zaman sıkıntılarını yaşadık ama nihayetinde oyuncularım bir karakter gösterdiler. Bugün en çok sevindiğim şey, oyuncularımın bir karakter göstermesiydi. Urfa halkı böyle bir takım istiyor. Böyle koşan, mücadele eden bir takım istiyor. Bugün mağlup da olabilirdik, özellikle ikinci yarının ilk dakikalarında 2-3 tane net pozisyon verdik. Goller olsa mağlup da olabilirdik ama ben biliyorum ki Urfa halkı yine bizim takımı çağıracaktı. Çünkü oyuncularım bir karakter ortaya koydu. Sonuna kadar mücadele ettiler. Sonunda da biz kazandık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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