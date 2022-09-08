Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu Spor Haberleri TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Şanlıurfaspor-Amedspor karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Şanlıurfaspor- Amedspor karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu. GAP Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın orta hakemliğini Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan Aydın yapacak. TRT Kurdi'de canlı olarak ekrana gelecek mücadelede yardımcı hakemlik görevini Mehmet Gülle ve Fatih Karatağ yaparken, 4. hakemlik görevini Doğukan Yıldırım yerine getirecek. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfaspor Amedspor Eylül Spor Haberler

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