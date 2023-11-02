Şanlıurfa'da Okul Servis Araçlarına Ortak Denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde servis yönetmeliğine uymayan 2 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, okul servis araçlarına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde servis yönetmeliğine uymayan 2 araç trafikten men edildi.

Zabıta ekipleri ile trafik polisleri kentin birçok farklı noktalarında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Okul servislerini tek tek durduran ekipler, servis şoförlerinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlenirken araçlarda dur levhasının bulundurulması gerektiği, okul taşıtı logosunun olup olmadığı da incelendi.

Araç içerisinde de incelmelerde bulunan ekipler, emniyet kemerinin her koltukta olması gerektiği konusunda servis şoförlerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde servis yönetmeliğine uymadığı tespit edilen 2 araç trafikten men edildi. Trafikten men edilen araçlar çekiciler vasıtasıyla çekilerek otoparka götürüldü.

Ekipler, Şanlıurfa'da öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını temin etmek maksadıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. - ŞANLIURFA