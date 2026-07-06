Köylülerin toprak kortta tenis keyfi

Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinden Yukarı Esence Mahallesinde vatandaşlar tenise merak saldı. Yerel kıyafetlerle ellerine raket alan mahalleli, Wimbledon turnuvasındaki tenisçileri aratmadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Esence Mahallesinde, tenis sporuna yönelik başlatılan gönüllülük hareketi, bölgedeki gençlerden yaşlılara kadar 7'den 70'e herkesin spora bakışını değiştirdi. Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu Kadir Ökten tarafından başlatılan projede mahalle sakinleri tenis ile tanıştırıldı. Yerel kıyafetlerle ellerine raket alan mahalleli, tenisin sadece belirli bir kesimin sporu olmadığını herkese gösterdi.

Yaşlılardan yoğun ilgi

Kendi memleketine fayda sağlamak amacıyla yola çıkan antrenör Kadir Ökten, aralık ayında başlattığı proje ile Yukarı Esence Mahallesindeki vatandaşlara tenis eğitimi vermeye başladı. Kısa sürede köyün sosyal yaşamının bir parçası haline gelen tenis, sadece gençler tarafından değil, köydeki yaşlılar tarafından da büyük bir tutkuyla benimsendi. Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Abdulkerim Çağra, köydeki spor hareketliliğine vurgu yaparak, tenis ile tanışmalarının ardından köyde bu spora olan ilginin hızla arttığını ve bölgede tenis oynamanın bir gündem haline geldiğini belirtti.

Bakanlıktan kort talebi

Sporun odaklanma ve disiplin üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Kadir Ökten, projenin sürdürülebilir olması için altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Mevcut şartlarda tenis oynamak için uygun bir alan bulunmadığını belirten Ökten, özellikle gündüzleri yaşanan aşırı sıcaklar ve gece ışıklandırmasının olmaması nedeniyle antrenman yapmanın zorlaştığını ifade etti.

"Kadir hoca bize sporu sevdirdi"

Tenisi adeta hayatının bir parçası haline getiren Ahmet Çağra, "Geçen kış Kadir hoca geldi. Bizi tenisle tanıştırdı. Zaten sporla ilgiliydik de sağ olsun Kadir Hoca geldi, bizi tenisle tanıştırdı. Tenis oynamaya başladık. Bu, baktık sosyal medyada da gündem oldu. Bayağı reytingler alınmış. Tekrar geldi, bize sporu sevdirdi. Başladık böyle devam ediyoruz" dedi.

Tenis oynarken bile elindeki tespihini bırakmayan Abdulkerim Çağra ise, "Ben 60 yaşındayım, bir çocuk babasıyım. Geçen kış Kadir hoca ile burada tanıştık. Geldi, tenisi oynamaya başladık. Bir daha tekrar olmasını istedik. Bir daha oynamaya başladık. Burada bir saha yapılmasını istiyoruz. Bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize de sesleniyoruz. Bir tenis sahasının yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadir Ökten: "Tenis zengin sporudur algısını yıkmak istedik"

Mahalledeki vatandaşları tenise yönlendiren antrenör Kadir Ökten, "Şanlıurfa doğumluyum. Selçuk Üniversitesi mezunuyum, antrenörlük eğitimi aldım. Şu anda aktif antrenörlük yapmaktayım. 6 yıldır tenisle tanışıklık halindeyim. Üniversiteden döndükten sonraki ilk işim kendi memleketime nasıl bir fayda sağlayabilirim oldu. Bu konuda spor anlamında çok eksikliğimiz vardı ve branşımın tenis olmasından dolayı, tenis zengin sporudur algısı olduğunu gördüm. O algıyı kırmak için yola çıktım. Bundan aralık ayı gibi bir proje yaptım, köye geldim. Köydeki insanlara tenis oynattım ve bu hem halkımız hem de köydeki insanlar için çok güzel oldu. Çok güzel yansımalar aldım, çok güzel tepkiler aldım. Böyle şeylerin çoğalması için kort yapılması gerekiyor, Bunun çabası içerisindeyim. Spor, dayanışma, kardeşlik, çocuklar için bir sorumluluk içeren bir şeydir. Özellikle de tenis çok önemli bir spordur. Bu sporu Güneydoğu Anadolu Bölgesinin altyapısına yaymak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah memleketime bir faydam oluyordur. Bu memlekete faydalı şeyler yapmak hepimizin vefa borcudur. Bu memlekete karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

"Tenis oynamak için alanımız yok"

Bir korta ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ökten, "Öncelikle bizim tenis oynamak için bir alanımız yok. Alanımız olmadığından dolayı tenisi oynayamıyoruz. Gündüzleri zaten çok sıcak, geceleri ise ışıklandırma yok. Tabii ki de kırsal kesimde aslında spora ilgi çok fazla ama alan yok. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımızdan köyümüze bir kort yapmasını, hatta köylerimizde sporun yaygınlaştırması için teşvikte bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı