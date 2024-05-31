Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da hoca tercihi olan Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Bu karar sonrasında Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alacak olan Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Portekizli teknik adamla gerçekleştirdiği sohbet akıllara geldi.

2012 yılında bir inşaat firmasının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Jose Mourinho, Çırağan Sarayı'nda konferansın moderatörü Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlamıştı.

"F.BAHÇE'YE GELMEME YANLIŞINI NASIL YAPTI"

Gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü üstlenen Ilıcalı, Jose Mourinho'ya " Fenerbahçe'ye gelmeme yanlışını nasıl yapmış? Bir onu soralım, bizi ne ayırdı?" sorusunu yöneltti.

"İLK TEKLİFİ F.BAHÇE YAPMIŞTI"

O dönem Real Madrid Teknik Direktörü olan Mourinho ise "Gençtim, Porto'yu çalıştırıyordum o zamanlar. O yıl UEFA şampiyonu olmuştuk. Fenerbahçe de bana teklif getiren ilk yabancı takım olmuştu. Ancak içimden bir his geldi ve Porto'da kaldım. O yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldum." cevabını verdi. Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi sonrasında göreve gelmesi en kuvvetli isim olan Jose Mourinho, Ali Koç'un kazanması halinde yönetici Acun Ilıcalı'nın da hayalinin gerçeğe dönüşmesi anlamına gelecek.