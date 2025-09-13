Haberler

Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı
Güncelleme:
Türkiye'nin EuroBasket 2025 finaline yükselmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden milli takımı tebrik etti. Icardi, paylaşımına "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" notunu düştü.

Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek EuroBasket 2025 finaline yükselmesinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milli takıma destek verdi.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan golcü futbolcu, "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" mesajıyla 12 Dev Adam'a desteğini gösterdi. Türkiye, bu tarihi galibiyetin ardından finalde Almanya ile karşılaşacak.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

kesin wanda yunanistanı desteklemiştir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'ı çıldırtan iddia: Bu açıklamayı son kez yapıyorum
title
