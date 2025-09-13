Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı
Türkiye'nin EuroBasket 2025 finaline yükselmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden milli takımı tebrik etti. Icardi, paylaşımına "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" notunu düştü.
Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek EuroBasket 2025 finaline yükselmesinin ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milli takıma destek verdi.
"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan golcü futbolcu, "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" mesajıyla 12 Dev Adam'a desteğini gösterdi. Türkiye, bu tarihi galibiyetin ardından finalde Almanya ile karşılaşacak.