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14 yaşındaki Sıla Tunç'tan Türkiye rekoru

14 yaşındaki Sıla Tunç'tan Türkiye rekoru
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Samsunspor Bocce Takımı'nın 14 yaşındaki sporcusu Sıla Tunç, Nevşehir'de düzenlenen Bocce Petank Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde altın nokta kategorisinde 50 puanla Türkiye rekoru kırdı.

Samsunspor Bocce Takımı'nın 14 yaşındaki sporcusu Sıla Tunç, Nevşehir'de düzenlenen Bocce Petank Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

3-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcunun katıldığı milli takım seçmelerinde Sıla Tunç, altın nokta kategorisinde elde ettiği 50 puanla büyük bayanlar Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, organizasyonda üst düzey mücadelelerin yaşandığını belirterek, "14 yaşındaki sporcumuz Sıla Tunç'un Türkiye rekoru kırması hepimizi gururlandırdı" dedi.

Bozdemir, geçen yıl Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Yağmur Tosun'un 49 puanla kırdığı Türkiye rekorunun, bu yıl Sıla Tunç tarafından 50 puana yükseltildiğini ifade etti.

Bozdemir, Samsunspor Bocce Takımı'nın hedefinin dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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