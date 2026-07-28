Samsunspor kampın 8. gününde AEK maçına hazırlanıyor

Samsunspor, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu hazırlıklarını Hollanda kampının sekizinci gününde gerçekleştirdiği günün tek antrenmanıyla sürdürdü.

Karadeniz temsilcisinin Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman; koşu, 5v2, kısa ve uzun pas çalışmalarının ardından taktiksel varyasyonlar üzerine yapılan organizasyonlarla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, Hollanda kampındaki çalışmalarına yarın Yunanistan temsilcisi AEK Athens ile TSİ 19.00'da oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

Samsunspor - AEK maçı taraftara kapalı

Öte yandan hazırlık maçıyla alakalı yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirler doğrultusunda, 29 Temmuz tarihinde AEK Athens ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirlere riayet etmelerini önemle rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı