Haberler

Samsunspor kampın 8. gününde AEK maçına hazırlanıyor

Samsunspor kampın 8. gününde AEK maçına hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu hazırlıklarını Hollanda kampının sekizinci gününde gerçekleştirdiği günün tek antrenmanıyla sürdürdü.

Samsunspor, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu hazırlıklarını Hollanda kampının sekizinci gününde gerçekleştirdiği günün tek antrenmanıyla sürdürdü.

Karadeniz temsilcisinin Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman; koşu, 5v2, kısa ve uzun pas çalışmalarının ardından taktiksel varyasyonlar üzerine yapılan organizasyonlarla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, Hollanda kampındaki çalışmalarına yarın Yunanistan temsilcisi AEK Athens ile TSİ 19.00'da oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

Samsunspor - AEK maçı taraftara kapalı

Öte yandan hazırlık maçıyla alakalı yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirler doğrultusunda, 29 Temmuz tarihinde AEK Athens ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirlere riayet etmelerini önemle rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Ablası odaya girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı
Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

Piknik keyfi kabusa dönüştü: Bir anda nehrin ortasında dehşeti yaşadı
SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı

SGK'dan emeklilere müjde! Protokol imzalandı, indirim var
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor

Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, havalar soğuyor