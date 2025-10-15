Haberler

Samsunspor'un Milli Futbolcuları Dünya Kupası Elemlerinde Parladı

Samsunsporlu futbolcular Tomasson, Mouandilmadji, Ndiaye, Satka ve Eyüp Aydın, milli takımlarındaki performanslarıyla dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası eleme maçlarında başarılı oyunlarıyla öne çıktılar.

Samsunsporlu futbolcular Tomasson, Mouandilmadji, Ndiaye, Satka ve Eyüp Aydın, milli takımlarında gösterdikleri performans ile dikkat çekti.

ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için oynanan eleme maçlarında forma giymek için milli takımlarından davet alan Samsunsporlu futbolcuların performansları beğeni topladı. Bu süreçte stoper Lubo Satka (Slovakya), sol bek Logi Tomasson (İzlanda), Marius Mouandilmadji (Çad), Cherif Ndiaye (Senegal) ve Eyüp Aydın ise Ümit Milli Takım'ın başarısı için ter döktü.

Slovak stoper Lubo Satka, 1 milli maçta 90 dakika sahada kalıp iyi bir performans sergiledi. Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, 2 maça da ilk 11'de başlarken 1 gol 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Senegalli forvet Sherif Ndiaye, 1 maçta sonradan oyuna girip süre aldığı 27 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi. İzlandalı sol bek Logi Tomasson da 2 maçta aldığı 86 dakikalık sürede güzel işlere imza atarken, Türkiye U21 (Ümit Milli) Takımı'nda Litvanya ve Macaristan mücadelelerinde 148 dakika süre alan Eyüp Aydın da performansıyla beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına hazırlanan Samsunspor'da futbolcular salonda ve sahada çalışmalarını yürütürken, milli oyuncuların dönmesiyle birlikte mücadelenin hazırlıkları devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
