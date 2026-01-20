Haberler

Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

Güncelleme:
Türk Kızılay, Samsunspor'un 37 yıl önce yaşadığı kazanın anısına düzenlediği kan bağışı kampanyasında, bağışta bulunanlara forma veya maç bileti hediye ediyor. Kampanya, şehrin merkezi noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türk Kızılay tarafından, Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği elim kazanın yıl dönümünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında, kan bağışında bulunanlara forma veya maç bileti hediye ediliyor.

20 Ocak 1989 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanın 37. yıl dönümünde Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Bu Kan Sizi Unutur Mu" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. 4 gün sürecek kampanyaya taraftarlar ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Samsunspor Kulübü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, "20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giden kafilemiz kaza geçirdiğinde, o sırada deplasmana giden Çarşambasporlu futbolcular yaralılarımıza ilk müdahaleyi yapmıştı. O dönemde de Kızılay devreye girmiş ve halktan çok sayıda kan toplanmıştı. Bugün de Türk Kızılay'ın 'Bu Kan Sizi Unutur Mu' etkinliği için birlikteyiz. Taraftarlarımız 4 gün boyunca kan vermeye devam edecek. Bunun hatırası olarak kan bağışında bulunan taraftarlarımıza iç sahada oynanacak Kocaelispor maçının bileti ve lisanslı Samsunspor forması hediye ediliyor. Bizlere her etkinlikte destek veren Türk Kızılay'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Bağışta bulunan taraftarlar ise kan bağışının her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, tüm taraftarları ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
