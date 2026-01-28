Haberler

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi
Güncelleme:
Samsunspor, Galatasaray'dan kiraladığı Eyüp Aydın'ın maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aydın, tedbir amaçlı sağlık kontrollerinden geçirildi ve olumsuz bir duruma rastlanmadı.

EYÜP AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Samsunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Eyüp Aydın, maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaşanan olayın ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Eyüp Aydın'ın kazada herhangi bir yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Oyuncunun tedbir amaçlı kontrollerden geçirildiği ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor'un açıklamasında, "Oyuncumuz Eyüp Aydın'ın bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir" denildi.

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

